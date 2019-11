PAGELLE E TABELLINO ATALANTA JUVENTUS/ La Juventus torna a vincere grazie alla coppia argentina.Altri tre punti pesanti in lotta campionato in attesa dell'Inter. L'Atalanta gioca con qualità e organizzazione per settanta minuti surclassando i bianconeri. Gomez e Gosens dominano la fascia sinistra, Pasalic fa quello che vuole a centrocampo. Nella ripresa i campioni della Juve ribaltano quasi inaspettatamente, dopo minuti di sofferenza, il risultato. Higuain due volte e Dybala nel recupero per chiude la rimonta.

ATALANTA

Gollini 6 –Prende tre gol senza vere colpe.

Toloi 6 – Nell’uno contro uno non si fa sorprendere. Ottime chiusure.

Palomino 6 – Un muro in difesa. Non si fa mai sorprendere dagli attaccanti bianconeri.

Djimsiti 6 – Parte bene con un occasione di testa sul calcio d’angolo. Continua la partita con grande organizzazione.

Hateboer 6– Si sveglia nella ripresa spingendo la carica dell’Atalanta anche sulla sua corsia.

De Roon 5,5 – Meno brillante dei compagni, non quasi sbaglia nulla. Partecipa alla grande prestazione della squadra.

Freuler 5,5 – Non si fa saltare e fa filtro davanti alla difesa. Partita di sacrifico.

Gosens 6,5 – Sovrapposizioni positive con Gomez. Grande continuità per tutta la durata del match, Cuadrado fatica a stargli dietro. Dal 71’ Castagne sv

Pasalic 7 – Si muove tra centrocampo e attacco con maestria. Dà certezza in quella posizione del campo. Gestione e controllo della palla ad alti livelli. Uno Szczesny reattivo gli nega la gioia del gol in due occasioni.

Gomez 7 – Fa quello che vuole sull’out di sinistra, i bianconeri fanno difficoltà a contenerlo. È il trascinatore dei bergamaschi, vede il compagno libero prima degli altri.

Barrow 6 – Dopo l’errore dal dischetto fatica a trovare la concentrazione. Lotta con de Ligt che spesso lo contiene. Unica nota positiva il traversone perfetto per il gol di Gosens. Esce comunque tra gli applausi. Dal 57’ Muriel 5,5 – Quasi da fermo prova un tiro potente dalla distanza che Szczesny devia in calcio d’angolo. Poi mostra poco e altro.

All. Gsperini 6,5 – La squadra domina gli avversari per settantaciqnue minuti ma crolla sotto il colpo dei campioni bianconeri.

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Nel primo tempo tiene la squadra in partita con due ottime parate su Pasalic. Continua il pomeriggio sempre con reattività.

Cuadrado 6 – Tornato acciaccato dalla nazionale oggi è in difficoltà rispetto alle ultime uscite. Non contiene le sovrapposizioni di Gosens e Gomez. Prima volta in cui arriva con prepotenza in profondità confeziona un assist perfetto per raddoppio di Higuain.

Bonucci 6,5 – Dà sicurezza al reparto, anticipi positivi. Fa ripartire la manovra con più velocità, cosa che manca nella ripresa.

De Ligt 7 – Attento e ordinato non si fa sorprendere. Stretto su Barrow, duello interessante.

Attimi di preoccupazione per una presunta lussazione alla spalla ma si riprende senza problemi. Migliore prestazione da quando veste bianconero

De Sciglio 6– Prestazione sufficiente. Non si spinge in profondità ma fa il suo in copertura senza troppi affanni.

Khedira 5,5 – Qualche inserimento nei primi quarantacinque minuti poi poco altro. Soffre la velocità del palleggio bergamasco. Dal 70’ Can 6 – fa quello che deve per dare sostanza al centrocampo nel momento più difficile della squadra.

Pjanic 6 – Un buon primo tempo in cui dà ordine e organizzazione al centrocampo. Non al meglio della condizione ma decisivo in alcuni recuperi nella ripresa.

Bentancur 5 – Dopo un inizio positivo si spegne piano piano vagando tra la marea nerazzurra. Dal 58’ D. Costa 5,5– Va a momenti. Ci si aspetta sempre tanto soprattutto per le sue qualità nell’uno contro uno.

Bernardeschi 6 – Mostra qualche movimento interessante. Recupera palloni ma è costretto a lasciare il campo per infortunio. Dal 26’ Ramsey 6,5 – Prestazione positiva. Ci crede sempre sia nella fase offensiva che nella fase difensiva con l'entrata di D.Costa.

Dybala 7 – Si fa ammonire per una banalità e pecca di nervosismo in alcune occasioni. Quando riparte in velocità salta i bergamaschi e crea preoccupazioni alla difesa avversaria. Chiude il match con un'azione da campione, conclusione sul palo del portiere.

Higuain 7,5 – Fa salire la squadra e guida con ordine l’attacco bianconero. Spalle alla porta si gira repentinamente nonostante la difesa schierata a uomo su di lui e con una deviazione trova la rete del pareggio. Ci crede più degli altri e con un buon inserimento da dietro mette la firma anche sul raddoppio.

All. Sarri 6 – Squadra stanca. I suoi uomini dormono e soffrono per gran parte del match. Partita risolto dalla coppia argentina.

Arbitro Rocchi 5,5 – Partita difficile tanti contrasti, gestione corretta dei cartellini. Giusto il rigore concesso per il fallo di Khedira. Corretta anche la decisione sul presunto fallo di mano di Can. Non vede il tocco di mano di Cuadrado in scivolata nell'azione che porta al raddoppio bainconero

ATALANTA-JUVENTUS:1-3

ATALANTA(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler( 88’ Traore), Gosens ( 71’ Castagne); Pasalic, Gomez; Barrow. A disp.: Sportiello, Rossi, Masiello, Colley, Arana, Ibanez, Da Riva, Kjaer, Piccoli, Muriel. All. Gasperini.

JUVENTUS(4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira( 70’ Can), Pjanic, Bentancur ( 58’ D. Costa); Bernardeschi( 26’ Ramsey); Dybala, Higuain. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Demiral, Matuidi. All. Sarri.

Marcatori: 56’ Gosens (A), 74’ , 82’ Higuain (J), 92’ Dybala (J)

Arbitro: Rocchi sez. di Firenze

Ammoniti: 7’ Higuain (J), 10’ Palomino (A), 27’ Dybala (J), 41’ Freuler(A), 45’ Gosens (A), 47’ Cuadrado (J), 62’ Toloi (A), 82’ Gollini (A)

Espulsi: