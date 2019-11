CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI REBIC KESSIE/ Un'esclusione che non lascia dubbi. Ante Rebic partirà dalla panchina anche in Milan-Napoli, match valevole per la 13esima giornata di Serie A: le assenze di Calhanoglu e Castillejo non sono bastate per lanciare il croato dal primo minuto. Come preannunciato nelle scorse ore, Stefano Pioli ha deciso di puntare come esterno sinistro d'attacco su Jack Bonaventura. Per l'ex Eintracht Francoforte l'ennesima esclusione - non è mai partito dal primo minuto - che sa di bocciatura definitiva.

Il calciatore, ultimo colpo estivo, non sta trovando spazio e a gennaio potrebbe davvero dire addio. I rossoneri si preparano ad una vera e propria rivoluzione in avanti che potrebbe prevedere l'arrivo di Zlatanma non solo. Il Milan potrebbe, infatti, decidere di intervenire anche sugli esterni. Da San Siro arriva un'altra bocciatura quella di Kessie: potrebbe essere proprio l'ivoriano, in panchina per far spazio a Krunic, a finanziare il mercato. Da evidenziare anche la nuova bocciatura per, scivolato nelle gerarchie e pronto a fare le valigie al pari di Ricardo. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!