Serie A, Atalanta-Juventus 1-3: Higuain e Dybala 'salvano' Sarri!

ATALANTA-JUVENTUS 1-3 GOSENS GASPERINI SARRI HIGUAIN DYBALA CLASSIFICA SERIE A - Serve una doppietta di Gonzalo Higuain, in otto minuti, per consentire alla Juventus di mantenere la vetta della classifica, a prescindere dal risultato di Torino-Inter di questa sera. Dopo un buon inizio dei bianconeri di Sarri, la partita viene gestita quasi interamente dalla squadra di Gian Piero Gasperini. Barrow ha la possibilità di portare i suoi in vantaggio nel primo tempo, ma calcia il rigore sulla traversa di Szczesny. L'attaccante, però, si riscatta 56' quando serve un assist al bacio per Gosens che, di testa, porta in vantaggio i suoi.

La Juve fatica a reagire e serve un gol rocambolesco, dicon deviazione dial 74', per riportare la sfida in parità. Ed è ancora il 'Pipita', otto minuti, a concretizzare una bella azione sulla destra di. Chiude il match, in contropiede, Paulocon uno splendido sinistro sul primo palo, a suggello di un'ottima prestazione personale. Tre punti maturati nel finale per la capolista che, con grandissima difficoltà, porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Anche senza

ATALANTA-JUVENTUS 1-3

56' Gosens (A), 74' Higuain (J), 82' Higuain (J), 92' Dybala (J)

CLASSIFICA SERIE A:Juventus 35; Inter 31; Lazio e Cagliari 24; Atalanta e Roma 22; Napoli 19; Parma 17; Fiorentina 16; Verona 15; Torino e Udinese 14; Sassuolo* e Milan 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia* 7

*una partita in meno