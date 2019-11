ATALANTA JUVENTUS GOL HIGUAIN / Gosens apre, Gonzalo Higuain la ribalta. Girandola di emozioni a Bergamo nella super sfida tra Atalanta e Juventus che negli ultimi minuti si infiamma per alcune decisioni arbitrali che hanno fatto scattare la protesta dei padroni di casa. Grandi proteste per un tocco di braccio di Emre Can, ma soprattutto all'82' in occasione del secondo gol del 'Pipita'.

L'azione bianconera conclusasi con la rete dell'argentino, infatti, parte da un recupero di Juan Cuadrado che si aiuta a terra con una mano grazie alla quale stoppa il pallone e fa riprendere il contropiede. La squadra arbitrale non sanziona l'intervento, la Juventus festeggia il vantaggio e i calciatori nerazzurri accerchiano l'arbitro protestando in maniera veemente. Ma la decisione non cambia. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

