Atalanta-Juventus, tocco col braccio di Emre Can: furia nerazzurra

ATALANTA JUVENTUS EMRE CAN / Pomeriggio rovente con Atalanta-Juventus che dà il via alla 13a giornata di Serie A con diversi episodi arbitrali che hanno fatto discutere. Dopo il rigore nel primo tempo, i nerazzurri chiedono a gran voce un secondo penalty anche nell'ultimo quarto d'ora sul punteggio di 1-1.

Hateboer, dalla corsia destra, prova a crossare in area ma la traiettoria del pallone incrocia Emre Can (da valutare bene anche la sua posizione, se dentro o fuori dall'area) che ferma il pallone con un braccio evidentemente largo e distante dal corpo. L'Atalanta protesta, l'arbitro Rocchi viene richiamato dal Var e poi decide di non concedere il rigore perché Emre Can avrebbe toccato il pallone prima con la gamba e poi con il braccio. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

