ATALANTA JUVENTUS VOTI PRIMO/ Pomeriggio uggioso e grigio a Bergamo, colorato da un inizio match divertente. La Juventus nello stretto convince con combinazioni veloci per vie centrali. La partita della squadra di Sarri però è in salita, Bernardeschi infatti è costretto ad uscire per un dolore al costato, al suo posto entra Ramsey. L’Atalanta parte con un po’ di difficoltà ma ingrana e con il passare dei minuti cresce creando ottime occasioni sull’out di sinistra. Khedira con un fallo di mano in area concede un rigore ai bergamaschi che Barrow manda clamorosamente sulla traversa. Pasalic due volte prova a gonfiare la porta bianconera ma torva Szczesny in grande condizione.

Dybala nervoso si fa ammonire per una banalità.

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS: 0-0

ATALANTA(3-4-2-1): Gollini6; Toloi6, Palomino 6, Djimsiti 6; Hateboer6, De Roon6 , Freuler6 , Gosens 6; Pasalic 6, Gomez6,5; Barrow5. A disp.: Sportiello, Rossi, Masiello, Colley, Castagne, Arana, Ibanez, Da Riva, Kjaer, Piccoli, Muriel, Traore. All. Gasperini.

JUVENTUS(4-3-1-2): Szczesny 6,5 ; Cuadrado 5,5, Bonucci 6, De Ligt6, De Sciglio6; Khedira 5,5 Pjanic 6, Bentancur6 ; Bernardeschi 6 ( 26’ Ramsey 6); Dybala 5,5 , Higuain6. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Demiral, Emre Can, Matuidi, Douglas Costa. All. Sarri.

Marcatori:

Arbitro: Rocchi sez. di Firenze

Ammoniti: 7’ Higuain (J), 10’ Palomino (A), 27’ Dybala (J), 41’ Freuler(A), 45’ Gosens (A), 47’ Cuadrado (J)

Espulsi: