Calciomercato, Mourinho 'alleato' della Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS MOURINHO - L'esordio di José Mourinho sulla panchina del Tottenham nel derby londinese contro il West Ham che apre la tredicesima giornata della Premier League inglese dà subito delle indicazioni di calciomercato. Dopo il messaggio lanciato ad Eriksen nella conferenza stampa di presentazione, lo 'Special One' ha deciso di mandarlo in panchina, nonostante l'indisponibilità di Lamela. A centrocampo il tecnico portoghese gli ha preferito Dier e Winks, mentre per il ruolo di trequartista è stato scelto Dele Alli.

Chi pensava che l'addio dipotesse rilanciare le quotazioni del fantasista danese, quindi, è stato subito smentito.

Calciomercato Juventus, Eriksen a gennaio: pista percorribile

L'esclusione di Eriksen non può che essere una buona notizia per la Juventus, che sta pensando di dare l'assalto al numero 23 degli 'Spurs' già a gennaio, mentre per l'Inter rimane più un obiettivo estivo a costo zero. A questo punto Mourinho, che intanto ha messo gli occhi su Dybala, potrebbe dare il via libera alla cessione del 27enne nativo di Middelfart già nella sessione invernale di calciomercato per tenere lo spogliatoio più unito ed avere denaro liquido da reinvestire. Ma i bianconeri dovranno fare i conti con la concorrenza degli altri top club europei, con il Real Madrid in pole.

