SERIE A ROMA BRESCIA FONSECA / In casa Roma è vigilia della sfida con il Brescia - alle prese con la querelle Balotelli non convocato da Grosso dopo la 'cacciata' dall'allenamento - valida per la tredicesima giornata di Serie A. Paulo Fonseca HAparlerà in conferenza stampa da Trigoria a partire delle ore 13.30. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it del tecnico giallorosso Fonseca:

BRESCIA - "Mi aspetto una partita difficile, ho visto prestazioni importanti del Brescia in questa stagione, hanno giocatori molto bravi e per questo sarà un test impegnativo per noi".

MANCINI - "E' un difensore centrale, tornerà a giocare nel suo ruolo naturale".

DZEKO - "Numeri negativi? Devo dire che per me non è importante solo che faccia gol, sono sicuro che tornerà già domani a segnare. Non sto pensando a nessuna alternativa di Edin".

PAROLE FIENGA - "Perché non arrivano vittorie da tempo? Non lo, sono arrivato da poco qui. Ma sto lavorando per fare di Roma una squadra vincente o che va in campo sempre per vincere. Sono molto motivato in questo".

UNDER - "Sta bene, è pronto per giocare".

CONFRONTO CON ARBITRI - "Sono stato in due riunioni nelle ultime due settimane, una alla Uefa e l'altra qui a Roma.

Adesso ho capito meglio le scelte arbitrali, devo dire comunque che la regola non è semplice da applicare. Non sono ovviamente d'accordo con tutte le loro decisioni prese nelle partite della Roma, ma è normale sia così".

SPINAZZOLA - "Non è pronto, ha iniziato a lavorare due giorni fa ma non è pronto per la partita".

MKHITARYAN - "Sta nella fase finale del recupero, penso che lui e Spinazzola saranno pronti per prossima gara".

PASTORE - "Col medico abbiamo deciso che non verrà convocato per questa partita visto il problema all'anca".

PELLEGRINI - "Può giocare".

PAROLE CONTE - "Non commento le parole di altri allenatori. Io penso solo alla mie cose, quelle dei miei giocatori non voglio saperle... (ride, ndr)".

ZANIOLO - "E' un giovane con grande talento che necessità di migliorare e che può giocare in tutte le posizioni d'attacco".

DIAWARA - "Abbiamo lavorato in queste due settimane, adesso sta bene e può giocare. Mi stando dando le risposte che volevo".

