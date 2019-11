CALCIOMERCATO BAYERN MONACO POCHETTINO / Mauricio Pochettino è stato, suo malgrado, tra i principali protagonisti degli ultimi giorni. Il tecnico argentino ha infatti incassato l'esonero da parte del Tottenham dopo un inizio di stagione a tratti sconcertante se paragonato al finale fantastico della scorsa stagione. Gli 'Spurs' infatti sono lontanissimi dalle zone europee e sembrano aver smarrito le certezze della passata annata culminata con la finale di Champions persa col Liverpool. In virtù di questo il Tottenham ha silurato Pochettino per portare a Londra Mourinho.

Il tecnico argentino ex Southampton potrebbe però non restare ai box ancora per molto. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato, UFFICIALE: Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham

Calciomercato Bayern Monaco, colloqui per Pochettino

Un'altra squadra che ha già cambiato è il Bayern Monaco che dopo aver esonerato Kovac si è affidato a Flick che ad interim occupa la panchina più prestigiosa di Germania. Il successore potrebbe essere proprio Pochettino. Stando a quanto sottolineato da 'Metro' l'attuale tecnico dei bavaresi è stato confermato fino a Natale e questo si sposa perfettamente con la volontà dell'ex Tottenham di aspettare fino al nuovo anno prima di salire in sella ad una nuova panchina. Il Bayern inoltre sarebbe pronto ad imbastire i primi colloqui con Pochettino che osserva anche le situazioni di Manchester United e Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Bayern Monaco, UFFICIALE: l’annuncio sull’allenatore

Calciomercato, Pochettino può essere la chiave per il futuro di Coutinho