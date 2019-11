ROMA BRESCIA CONVOCATI GROSSO BALOTELLI / Negli ultimi giorni in casa Brescia è scoppiato il caso legato a Mario Balotelli, allontanato dall'allenamento pomeridiano di due giorni fa da Fabio Grosso per scarso impegno. Polemiche su polemiche sono seguite nelle ore successive fino alla decisione ufficiale presa poco fa dall'allenatore che ha deciso di privarsi dell'attaccante per la sfida di domani contro la Roma. Balotelli dunque non figura nell'elenco dei convocati apparso sul sito dei lombardi: 1 Joronen, 2 Sabelli, 4 Tonali, 5 Gastaldello, 6 Ndoj, 7 Spalek, 8 Zmrhal, 9 Donnarumma, 11 Torregrossa,14 Chancellor, 15 Cistana, 18 Ayé, 19 Mangraviti, 20 Magnani, 21 Matri, 23 Morosini, 22 Alfonso, 25 Bisoli, 26 Martella, 28 Romulo C. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE---> Brescia, caso Balotelli: arriva l'annuncio di Grosso

Brescia, non c'è pace per Balotelli: escluso contro la Roma

Decisione ferma quindi quella di Fabio Grosso che arriva dopo le parole pronunciate in conferenza stampa nelle quali specificava che: "E’ successo un qualcosa che mi è già capitato in passato, io pretendo ritmo ed intensità e se non li vedo preferisco cambiare.

Per questo ho preferito metterlo da parte, poi non mi va né di minimizzare né di gonfiare la cosa". Il tecnico delle 'Rondinelle' ha quindi soppesato il tutto prendendo il provvedimento che riteneva più opportuno alla vigilia della sfida di domani contro la Roma.

LEGGI ANCHE ----> Brescia, confronto tra Balotelli e Cellino

Brescia, Balotelli tra mercato e nazionale

Il gesto di due giorni fa ha quindi portato alle prime conseguenze per Balotelli che così facendo si è messo anche in cattiva luce agli occhi del ct Roberto Mancini in vista dei prossimi Europei, grande obiettivo personale dell'attaccante italiano. Dopo quest'ultimo scivolone appare difficile pensare ad una chiamata da parte del commissario tecnico con Balotelli che potrebbe aver visto infrante le ultime speranze di Italia. Nelle ultime ore non sono inoltre mancate le polemiche ed un polverone mediatico relativo al suo allontanamento con tanto di ipotesi di addio già a gennaio a Brescia con l'ipotesi Galatasaray sullo sfondo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Brescia, venti di addio per Balotelli? Gli scenari

Brescia, Cellino interviene sul caso Balotelli: "Dopo Verona...