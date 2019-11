CALCIOMERCATO FIORENTINA BARONE PRADE HAKSABANOVIC / La Fiorentina, che nelle prossime settimane dovrebbe incontrare Chiesa per fare il punto sul futuro, inizia a pensare anche al calciomercato in entrata in vista della riapertura delle ostilità a gennaio. Il club 'viola' è infatti sempre a caccia di nuovi talenti da inserire in rosa e valorizzare e per farlo tiene gli occhi ben aperti anche all'estero dove di certo non mancano i giovani.

Lo sanno benissimoche si sono mossi in prima persona per andare a Londra in un viaggio che potrebbe avere sullo sfondo anche trattative di mercato.

Calciomercato Fiorentina, i motivi del viaggio di Barone e Pradè: occhi su Haksabanovic

Stando a quanto sottolineato da 'La Nazione' il direttore sportivo e il direttore generale ieri mattina sono partiti con un volo privato per Londra e sono poi rientrati a Firenze in serata. Ad incuriosire sono i possibili motivi di questo viaggio verso l'Inghilterra. Barone e Pradè potrebbero aver fatto un supplemento di verifica all’interno del centro sportivo del Tottenham oppure potrebbero aver cercato di riallacciare i rapporti con il Chelsea dopo il caso Salah. L'ultima ipotesi riguarda invece il mercato con l'attenzione puntata su Sead Haksabanovic classe 1999 del West Ham.

Fiorentina, i numeri di Haksabanovic

Haksabanovic è un centrocampista capace di andare anche in rete come testimoniano i numeri di questa stagione che lo hanno visto andare in rete ben 6 volte con 8 assist a condire il tutto. Nel 2017 il West Ham ha pagato all’Halmstad 3 milioni per il classe 1999 che ora dopo il prestito fruttuoso al Norrkoping potrebbe aver visto incrementare il suo valore di mercato.

