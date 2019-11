CALCIOMERCATO NAPOLI FIORENTINA GATTUSO / Per come lo conosciamo, Gattuso avrà sicuramente una voglia matta di tornare ad allenare. Il tecnico calabrese è fermo dallo scorso giugno, quando si è lasciato con il Milan rinunciando - si dice, ma non ci sono conferme ufficiali - a molti soldi pur di tagliare il cordone ombelicale con il club di Elliott e soprattutto da una gestione alquanto discutibile della società rossonera. Il tutto al termine di una stagione eccellente in rapporto a questa drammatica, ma sul piano personale terribile dato che è stato praticamente sempre in discussione.

Resta aggiornato su tutte le news di mercato: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ->>> Napoli tra 'doppia multa', modulo e Milan: le ultime di CM.IT

Calciomercato Napoli, Ancelotti a rischio: Gattuso tra i papabili

Le possibilità di un ritorno in panchina a campionato in corso, che ha già respinto (vedi i rifiuti a Genoa e Sampdoria) e con riferimento solo all'Italia perché poi all'estero le 'occasioni' sono all'ordine del giorno, non sembrano essere più di due. Parliamo però di 'soluzioni' importanti, Napoli e Fiorentina. De Laurentiis valuta il profilo di 'Ringhio' nel caso la situazione dovesse precipitare, chissà già oggi alle 18 al 'Meazza', e quindi l'esonero di Ancelotti diventare inevitabile per dare una scossa all'ambiente.

Certo sarebbe strano, per Gattuso, andare a prendere il posto dell'allenatore più importante della sua carriera da giocatore, con cui peraltro ha un grande e sincero rapporto, ma questo è il bello e il brutto del calcio...

LEGGI ANCHE ->>> Milan, scatto per Ibrahimovic: le ultime di CM.IT

Calciomercato Fiorentina, Gattuso al posto di Montella: la storia può ripetersi

Gattuso è un candidato forte anche per la panchina dei viola. Dopo il brutto ko col Cagliari sono tornate a circolare le voci sul possibile esonero di Montella. L''Aeroplanino' viene dato in forte discussione, la 'difesa' di Pradé vale poco perché a decidere è e sarà il patron Commisso, ragazzo di Calabria costretto ad emigrare proprio come l'ex rossonero. La stima per lui è nota, ecco perché la Fiorentina è da tenere in grandissima considerazione per quanto riguarda il futuro prossimo di 'Ringhio' che ha già rimpiazzato Montella al Milan, però questa è un'altra storia che rischia comunque di ripetersi seppur in un'altra città...

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, esclusivo Fedele: "Niente minestre riscaldate. Ibra..."

Napoli, Giuntoli e la stima per Kessie: può arrivare in un caso

Napoli e Milan, futuro Torreira: parla Emery