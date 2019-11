CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER FIORENTINA CHIESA / Si avvicina la sessione di mercato di gennaio e si definiscono le strategie delle squadre per la finestra invernale, ma anche per il futuro più a lungo termine. Juventus e Inter tra le squadre più attive, il duello in campo per lo scudetto si trasferisce anche alla sede delle trattative, con numerosi giocatori contesi da entrambe. Nel mirino di Paratici e Marotta, c'è, tra gli altri, Federico Chiesa, sul cui futuro non è stata fatta ancora chiarezza.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE: ----> Calciomercato, Ital-Inter per Conte da Chiesa a Tonali

Calciomercato Juventus e Inter, la Fiorentina incontra Chiesa

In casa Fiorentina c'è la volontà di sciogliere al più presto i dubbi su ciò che sarà per quanto riguarda il numero 25 viola. Secondo l'edizione toscana di 'Repubblica', è in programma, entro Natale, un incontro con il giocatore per capire quali sono le sue intenzioni in vista del mercato estivo.

Di recente, Chiesa è stato piuttosto evasivo sul suo futuro, a breve lui e la società si siederanno intorno a un tavolo per trovare una soluzione adeguata per tutti. Il pressing delle big si fa sempre più insistente, da parte della Fiorentina c'è bisogno di sapere.

LEGGI ANCHE: ----> Calciomercato Juventus e Inter, derby d'Italia sul mercato

Calciomercato Juventus e Inter, sfida tra Paratici e Marotta: i nomi

Nelle prossime finestre di mercato, come detto, Juventus e Inter si affronteranno non soltanto per provare ad accaparrarsi Chiesa, ma anche altri giocatori di talento. Nel mirino ci sono anche Sandro Tonali e Dejan Kulusevski, giovani eppure già con un impatto notevole in Serie A. Una sfida tra bianconeri e nerazzurri che promette di essere senza esclusione di colpi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, sfida per Chiesa e retroscena Kulusevski

Calciomercato Inter e Juventus, l'annuncio di Kulusevski