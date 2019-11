PSG LILLE NEYMAR SOSTITUZIONE FURIA RONALDO / Essere sostituiti non piace proprio a nessuno. Lo abbiamo verificato prima della sosta quando un Cristiano Ronaldo furioso ha tirato dritto negli spogliatoi e poi direttamente a casa prima del fischio finale in seguito ad un cambio comandato da Sarri nei suoi confronto contro il Milan. Non sono mancate polemiche e voci di possibile rottura in seguito al gesto di CR7 poi prontamente rasserenato dopo le prestazione convincenti con la maglia del Portogallo. Un caso molto simile è accaduto in Francia con un altro grande campione protagonista: Neymar. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

PSG, contro il Lille Neymar sostituito: è una furia

PSG-Lille segnava il ritorno in campo dopo l'infortunio di Neymar.

Vittoria agile per 2-0 per i campioni di Francia ma serata tutt'altro che da ricordare per il fenomeno brasiliano protagonista nel modo peggiore mentresancivano il successo. L'ex Barcellona ha infatti giocato appenasenza mai incidere sulla partita e, al momento della sostituzione, dal 'Parco dei Principi' è piovuta una bordata di fischi sul calciatore in maglia numero 10. Neymar dal canto suo indispettito per il cambio ha preso direttamente la via degli spogliatoi senza salutare il tecnico né fermarsi in panchina con i compagni. Un gesto che ricorda moltissimo quello di Ronaldo contro il Milan e che è destinato ugualmente a far discutere.

