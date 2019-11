CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KULUSEVSKI PARMA / Tra i nomi più caldi in vista della sessione di mercato di gennaio, e anche delle successive, c'è Dejan Kulusevski. Il giocatore svedese, in prestito dall'Atalanta, con la maglia del Parma ha fin qui impressionato e si è affermato come principale rivelazione del campionato. Non a caso, sono numerose le squadre che si sono interessate a lui, tra cui molte big, già convinte che si tratti di un potenziale crack. Inter e Juventus, su tutte, intendono accaparrarselo. Kulusevski ha concesso una lunga intervista a 'Repubblica' in cui ha parlato di sé e del suo futuro.

Calciomercato Inter e Juventus, Kulusevski: "Resto a Parma"

"All'inizio in Italia è stato difficile - racconta Kulusevski - Ma sapevo che nel calcio avrei sfondato. Sapevo di essere forte, dovevo solo capire quanto. Il mio punto di riferimento da qualche tempo è Hazard. Altri giocatori che ammiro tantissimo sono Mbappé, che è fuori dal mondo, e Castrovilli: non lo conoscevo, giocandoci contro ho capito che è diverso dagli altri.

Come mai corro più degli altri? Credo sia una questione di testa e determinazione. Qui a Parma mi trovo bene,ha fatto bene a puntare su di me. Via a gennaio? No, devo crescere, rimango qui. Poi vedremo. Mi piacciono l'Italia e la Premier League, ma decide l'Atalanta. Posso ancora migliorare in ogni cosa che faccio. Un giorno arriverò in una grande squadra, ma per ora non ci penso, altrimenti perdo la concentrazione".

Calciomercato Inter e Juventus, sfida a tutto campo: i nomi

L'Inter vuole sfidare la Juventus per lo scudetto e dunque punterà a rinforzarsi a centrocampo: la battaglia è aperta e riguarda numerosi nomi, sul taccuino sia di Marotta che di Paratici. Oltre a Kulusevski, rimangono nel mirino di entrambe giocatori come Federico Chiesa e Sandro Tonali, giovani e futuribili. Difficile possano muoversi a gennaio, ma la partita a scacchi è già in corso.

