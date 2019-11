ROMA BRESCIA GROSSO CONFERENZA BALOTELLI / Domani il Brescia sarà di scena alle 15 all'Olimpico di Roma per affrontare i giallorossi di Fonseca. Nelle ultime ore però in casa 'Rondinelle' sta tenendo banco lo spinoso caso Balotelli in seguito all'allenamento di due giorni fa.

SuperMario ha vissuto giorni complicati dopo l'allontanamento dalla sessione con annesse polemiche ed un enorme polverone mediatico con tanto di ipotesi di addio già a gennaio con l'ipotesi Galatasaray sullo sfondo .

Brescia, la spiegazione di Grosso sul caso Balotelli

Alla vigilia della sfida contro la Roma ha preso la parola in conferenza stampa lo stesso Fabio Grosso, che ha spiegato l'accaduto: "La cosa è semplice, si stanno sottolineando cose meno importanti, mentre a me piace parlare di squadra. E’ successo un qualcosa che mi è già capitato in passato, io pretendo ritmo ed intensità e se non li vedo preferisco cambiare. Per questo ho preferito metterlo da parte, poi non mi va né di minimizzare né di gonfiare la cosa. Per me è determinate utilizzare tutti, poi posso arrivare fino ad un certo punto, per il resto deve aiutarsi da solo”. Mancanza di ritmo in allenamento: questa la spiegazione di Grosso che pretende il massimo anche in allenamento dalla sua stella.

Roma-Brescia, i provvedimenti per Balotelli

Grosso ha poi risposto alla domanda su eventuali provvedimenti: "Le scelte verranno fatte esclusivamente in direzione della squadra, prima voglio parlarne con il gruppo e poi le conoscerete. Io non rinnego nulla di quello che ho detto di Mario, voglio sfruttare le sue caratteristiche e la sostituzione con il Torino appartiene già al passato. Questo è un campionato nel quale ci sarà da soffrire e da lottare”.

