CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN KESSIE / Ad ormai una manciata di ore dal calcio d'inizio di Milan-Napoli crescono i possibili intrecci di calciomercato tra le due società con gli azzurri che in particolare in mediana sembrano propensi a far registrare qualche movimento in entrata nella prossima sessione di trasferimenti. Il caso Allan in particolare potrebbe condizionare le prossime mosse della squadra di De Laurentiis e non va escluso un possibile arrivo in quella zona di campo, magari proprio dal Milan avversario odierno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, Kessie ai saluti: ritorno di fiamma?

Calciomercato Napoli, di nuovo gli occhi su Kessie: in caso di addio di Allan

Gennaio potrebbe essere dunque il mese giusto per un cambio di rotta nel centrocampo del Napoli. Stando a quanto sottolineato da 'Tuttosport' Franck Kessie, che Pioli aveva escluso dalla lista dei convocati per la gara con la Juventus per motivi disciplinari, è un papabile alla cessione con l'avvento del 2020 e il capoluogo campano potrebbe essere proprio la destinazione giusta.

Il Ds partenopeolo stima parecchio e l'ipotesi azzurra potrebbe prendere ulteriormente corpo in vista di un possibile addio ditra gennaio e giugno. L'ivoriano avrebbe infatti le caratteristiche giuste per sostituire il brasiliano. Forza fisica e dinamismo da mettere al servizio dei compagni e tanta voglia di rilanciarsi dopo un'annata fin qui molto deludente.

LEGGI ANCHE---> Milan-Napoli, i convocati di Pioli: c'è Kessie, non Rodriguez

Calciomercato Milan, la situazione di Kessie: tante squadre su di lui

Kessie è finito indietro nelle gerarchie interne di Stefano Pioli per quanto riguarda il centrocampo e la sua cessione appare ormai sempre più probabile anche qualora non dovesse concretizzarsi l'interesse del Napoli. Sul giocatore infatti ci sono anche il Monaco e un paio di club di Premier League tra cui il Wolverhampton che lo hanno cercato anche la scorsa estate e che potrebbero tornare alla carica in inverno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, sprint Ibrahimovic: gli altri obiettivi rossoneri

Calciomercato Napoli, Ancelotti al bivio: De Laurentiis vigila

Calciomercato Milan e Napoli, futuro Torreira: parla Emery