CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI / Nuove tensioni per Mario Balotelli, anche al Brescia. L'attaccante ha vissuto giorni complicati dopo l'allontanamento dall'allenamento da parte del tecnico Fabio Grosso. Si va verso la non convocazione del giocatore per la trasferta di Roma di domani, se SuperMario dovesse saltare la gara con i giallorossi la frattura diventerebbe conclamata.

Calciomercato Brescia, Balotelli pensa al Galatasaray

La 'Gazzetta dello Sport' fa il punto sul futuro di Balotelli. Non è improbabile, a questo punto, un addio a gennaio, anche se è una soluzione cui, per il momento, nessuno vorrebbe arrivare.

Il presidentesembra ancora intenzionato a tendere la mano al giocatore, ma potrebbe presto esserci il capolinea. Balotelli, dal canto suo, starebbe iniziando a pensare ad una nuova avventura all'estero: sarebbe attratto, in particolare, dall'ipotesi. L'agentenon ha ancora fatto le sue mosse, siamo ancora in una fase interlocutoria. Da scartare invece la pista cinese.

