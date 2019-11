Calciomercato Milan, ultimatum Piatek: l'ombra di Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK IBRAHIMOVIC / Sabato ad alta tensione a San Siro, Milan-Napoli è una sfida determinante per entrambe le squadre. Di fronte le due grandi deluse, fin qui, del torneo. Rossoneri in grave ritardo in classifica, più vicini alla zona retrocessione che ai quartieri alti, serve una scossa, così come ai partenopei, reduci da un periodo fortemente negativo e a propria volta lontani dalla vetta della classifica. La sfida delle 18 può dare delle indicazioni piuttosto importanti sul futuro delle due compagini.

Calciomercato Milan, futuro Piatek: il tempo sta scadendo

Gara in cui ci si attende una risposta pesante da parte di Piatek. L'attaccante polacco fin qui ha deluso, andando a segno soltanto tre volte in campionato. Ci si chiede cosa ne sia stato del bomber implacabile della passata stagione, Pioli cerca il modo di metterlo nelle migliori condizioni per far bene, ma adesso l'ex Genoa deve timbrare necessariamente il cartellino.

Il 'Corriere dello Sport' fa il punto della situazione sul suo futuro: al momento, l'ipotesi di un ritorno in rossoblu' appare ancora lontana, ma in questo mese prima di Natale, non arrivassero risposte convincenti, l'addio o comunque l'arrivederci in prestito si farebbero decisamente più probabili.

Calciomercato Milan, attesa per Ibrahimovic

Il Milan, intanto, attende novità sul fronte Ibrahimovic. L'offerta allo svedese è stata fatta, adesso sta a lui decidere. In questo weekend è possibile che l'ex Los Angeles Galaxy prenda una decisione definitiva sul suo futuro, i rossoneri sperano in un sì rapido per bruciare la concorrenza. Il grande ritorno può essere il volano per una seconda parte di stagione in rimonta, ma la partita è ancora aperta.

