Calciomercato Milan e Napoli, futuro Torreira: parla Emery

CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI TORREIRA / Lucas Torreira è finito negli ultimi giorni nel mirino di Milan e Napoli, che lo avevano già seguito in passato. Il suo agente, Pablo Bentancur, ai microfoni del 'Sun' ha ammesso le difficoltà dell'uruguaiano all'Arsenal, definendo però difficile un suo addio a gennaio: "Non è a suo agio, ma non c'è problema col club, non abbiamo mai parlato di trasferimenti: per l'Arsenal non è in vendita".

LEGGI ANCHE --> Calciomercato Milan e Napoli, futuro Torreira: l'annuncio dell'agente

Calciomercato, Emery rimprovera Torreira

Oggi, il tecnico Unai Emery, in conferenza stampa ha parlato del calciatore, confermando il suo calo di rendimento: "Lucas ha giocato bene l'anno scorso, quest'anno non è stato costante.

La sfida è farlo migliorare nell'aspetto tattico”. Lo spagnolo, però, spera di puntare ancora su di lui per il futuro del club: “È giovane, il suo percorso in Premier è appena iniziato, è arrivato l'anno scorso, ma deve migliorare ancora. Ha bisogno di tempo, ci sta aiutando ma deve chiedere di più a se stesso".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, ostacolo ingaggio: una pretendente si tira indietro per Giroud

Calciomercato, l'Inter alza il muro su Skriniar: "Ma sono cifre sproporzionate"