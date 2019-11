Calciomercato Inter e Milan, ostacolo ingaggio: una pretendente si tira indietro per Giroud

CALCIOMERCATO INTER MILAN GIROUD / Olivier Giroud sfoglia la margherita e si candida a diventare uno dei nomi più caldi del calciomercato di gennaio a livello europeo. In scadenza di contratto a fine stagione col Chelsea, da settimane l'attaccante francese sta valutando una nuova sistemazione per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione in ombra che rischia di precludergli le porte della nazionale in vista dell'Europeo 2020, probabilmente l'ultima grande manifestazione che disputerà con la maglia della selezione campione del mondo.

Anche il Ct Didier Deschamps, che punta forte su di lui, è stato schiaro e si augura che cambi squadra. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Calciomercato Inter e Milan, dietrofront Crystal Palace su Giroud

Forte anche dei tanti club che si sono messi sulle sue tracce, Giroud per il momento non ha abbassato la sue richieste sull'ingaggio che vuole mantenere sui livelli di quanto percepisce al Chelsea, ovvero 8 milioni di euro stagione. Cifra molto importante, considerando anche il fatto che l'ex Montpellier punta a strappare un accordo di due anni e mezzo. Condizioni non alla portata di tutti, soprattutto per un attaccante non più giovanissimo: per questo motivo, secondo il britannico 'Daily Mirror' l'ambizioso Crystal Palace di Roy Hodgson si sarebbe già tirato indietro virando su altri profili. Milan e soprattutto Inter restano invece in corsa, con Borussia Dortmund e Lille che non perdono di vista l'opzione.

