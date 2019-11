PSG, Lilla battuto e Icardi inarrestabile: è già doppia cifra!

ICARDI PSG LILLA GOL / Mauro Icardi non si ferma più: l'ex interista è andato a segno stasera, nel match tra PSG e Lilla, finito 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti dell'attaccante e di Angel Di Maria, entrambe nel primo tempo. Con questa vittoria, i parigini continuano la loro fuga in vetta alla classifica della Ligue1 (33 punti in 14 giornate), lontanissimi dal Marsiglia a quota 22 con una gara in meno.

Icardi, che numeri al PSG

Per Icardi un inizio da sogno: dopo 11 partite giocate ha già raggiunto la doppia cifra.

Dieci reti e un assist per guadagnarsi la conferma al PSG, in attesa della trattativa con l'Inter per la questione diritto di riscatto.

