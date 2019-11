Bundesliga, folle rimonta del Borussia Dortmund con l'ultima in classifica

BORUSSIA PADERBORN RIMONTA / Partita folle al Westfalenstadion, dove il Borussia Dortmund ha strappato un punto contro il Paderborn, fanalino di coda della Bundesliga.

Un risultato che sarebbe pessimo se non fosse per come è maturato: all'intervallo, infatti, gli uomini di Favre erano sotto 0-3 per la doppietta di Mamba e il gol di Haltmann.

Borussia Dortmund, Favre conquista la rimonta con tre cambi

Il tecnico svizzero ha rivoluzionato la squadra con tre cambi a ridosso dell'intervallo (Brandt per Alcacer, Hakimi per Schulz e Hazard per Dahoud) e, nella ripresa, è riuscito a conquistare la rimonta. Sancho, Witsel e Reus (al 92esimo) hanno messo a segno le reti che valgono almeno il pareggio, risultato che lascia i gialloneri al quinto posto della Bundesliga, distanti cinque punti dal Borussia Monchengladbach capolista e con una partita in più.

