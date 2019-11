Calciomercato, Guardiola e il Bayern Monaco: l'annuncio del tecnico

GUARDIOLA BAYERN MANCHESTER CITY/ Dopo l'esonero di Niko Kovac, Pep Guardiola è tornato al centro dei rumors sulla panchina del Bayern Monaco. Il catalano, però, in un'intervista ai microfoni di 'Sky Sports', ha allontanato quest'ipotesi ribadendo la sua volontà di restare al Manchester City: "Al Bayern sono stato incredibilmente felice, ma sanno che sono una persona che rispetta i contratti che firma. Nel calcio puoi essere cacciato se i risultati non arrivano, ma se il Manchester City mi vorrà, voglio restare qui".

Calciomercato, Guardiola apre a nuove avventure in futuro

L'ex del Barcellona ha parlato del suo rapporto con i club passati: "Non mi interessa se il Bayern mi vorrà o meno nel futuro.

Il mio amore per la città, il club e la sua gente resta incredibile, e lo stesso vale per il Barcellona perchè è la mia città d'origine". Il tecnico, però, ha aperto a nuove avventure lontane dal Manchester City, col quale ha un contratto in scadenza nel 2021: "Non sarò al City per sempre, è importante andar via da un posto quando sai che potrai tornare ed essere felice con le persone che hai lasciato lì".

