CALCIOMERCATO MASCHERANO ESTUDIANTES / Javier Mascherano torna a casa. Ve lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, ora è confermato: 'El Jefecito' a fine dicembre lascerà l'Hebei Fortune in Cina e rientrerà in Argentina 14 anni dopo il suo addio al River Plate.

A spuntarla, riferisce il portale 'TyC Sports', è stato l': il presidente Juan Sebastianha avuto un ruolo chiave nell'operazione, conclusa dopo il blitz proprio in Cina dell'ex centrocampista di Parma, Lazio ed Inter. In Cina, Veron avrebbe quindi chiuso l'accordo con l'agente ed il calciatore che a 35 anni compiuti ha preferito il rientro in patria anche alla MLS dove, si legge, la nuova franchigia di David Beckham ha tentato l'inserimento all'ultimo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI