Juventus-Atletico, Diego Costa operato: svelati i tempi di recupero

ATLETICO INFORTUNIO DIEGO COSTA /Diego Costa resterà a lungo lontano dai campi di gioco. L'attaccante dell'Atletico Madrid si è operato ieri per l'ernia discale cervicale che lo affliggeva e oggi ha lasciato l'ospedale.

Dovrà restare a riposo qualche giorno prima di poter iniziare il processo di recupero, ma prima di rivederlo a disposizione didovranno passare almeno tre mesi.

Atletico, niente colpi sul mercato per l'infortunio di Diego Costa

La punta, quindi, non si rivedrà prima di fine febbraio, ma nonostante il suo ko, i colchoneros non dovrebbero intervenire sul calciomercato per rinforzare il parco attaccanti del Cholo. Lo ha assicurato il presidente Enrique Cerezo, che a un evento della fondazione Clinica Menorca, ha dichiarato: "Dispiace tanto il suo infortunio, però sapete bene che per fare acquisti dobbiamo prima vendere, quindi in linea di principio non interverremo".

