Calciomercato Inter, nuove conferme su Gabigol

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Sono giorni decisivi per Gabigol. Ad un passo dalla vittoria del Brasileirao, dove è anche attualmente il capocannoniere, l'attaccante brasiliano di proprietà dell'Inter con il suo Flamengo si gioca domani la finalissima di Copa Libertadores (ed il premio di miglior giocatore del torneo con 7 gol già firmati) ed un pezzo del suo futuro.

Il prestito al club 'rubronegro' scade infatti a fine dicembre, ma il club brasiliano sta facendo di tutto per acquistarlo, come confermato in esclusiva ai nostri microfoni dal presidente della società . Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato Inter e non solo, da Gabigol a Palacios: occhi su Flamengo-River

Calciomercato Inter, il vicepresidente del Flamengo sul futuro di Gabigol

Nuove conferme il tal senso arrivano anche da Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, che ai microfoni di 'ESPN Brazil' alla vigilia della super finale contro il River Plate racconta: "Posso dire che con l'Inter i discorsi sono molto ben avviati. Sono felice per quanto sta facendo perché sono stato uno dei più entusiasti portandolo qui, anche contro l'opinione di qualcuno. Abbiamo trattato con l'Inter, abbiamo trattato con Gabriel, la trattativa è andata avanti ma siamo arrivati ad punto in cui l'affare si può considerare alle fasi finali. Però per una questione di buon senso, abbiamo capito che dobbiamo aspettare queste fasi finali della stagione. Gabigol è molto sereno, quello che deve essere sarà".

