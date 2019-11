CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Nonostante un avvio di stagione non particolarmente... 'appariscente', diciamo così, Milan Skriniar a soli 24 anni resta uno dei migliori interpreti del suo ruolo attualmente in circolazione. L'Inter di Antonio Conte e la nazionale slovacca, non a caso, non possono farne a meno: in questo avvio di stagione è l'unico calciatore di movimento tra i 5 principali campionati europei ad aver giocato tutti i minuti di tutte le partite. Ed anche sul calciomercato, inevitabilmente, è uno dei nomi più caldi.

Nei giorni scorsi hanno fatto particolarmente rumore le dichiarazioni dell'ex agente che aveva parlato di contatti ben avviati per Skriniar al Real Madrid , mentre non tramontano mai le voci sul Barcellona e le sirene dalla Premier League, con l'arrivo di Mourinho sulla panchina del Tottenham che aggiunge un'altra possibile pretendente per il centrale slovacco . Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Skriniar però, in questo momento, al mercato non ci pensa e quando nel corso di un'intervista concessa al magazine 'Hat Trick' gli viene chiesto del suo valore di mercato aumentato in maniera clamorosa da quando è arrivato in nerazzurro, il difensore risponde: "Mi fa piacere questa cosa, ma lo sappiamo tutti che le cifre del mercato sono aumentate molto rapidamente in questi anni, probabilmente in modo sproporzionato. Circa cinque anni nessun difensore valeva 60 milioni di euro. Ora è diventato quasi normale ed i giocatori difensivi vengono acquistati anche per 80 milioni di euro. Ma so, o piuttosto credo, che qualcuno sicuramente mi supererà presto. Ma ovviamente mi andrà bene se il mio cartellino aumenterà e sarò un giocatore così apprezzato. Però devo dimostrarlo sul campo e crescere ancora perché ho solo ventiquattro anni. Solo così il mio prezzo continuerà a salire".

Calciomercato, l'Inter 'fissa' il prezzo di Skriniar

Ma quanto costa oggi Milan Skriniar? Tanto. Anzi, tantissimo. Il ruolo centrale nello scacchiere nerazzurro e la solidità di una società che non deve necessariamente vendere e può ricorrere ad altri elementi per far cassa (si vedano i prestiti di Icardi, Perisic, Nainggolan, Joao Mario e Gabigol che possono portare un tesoretto enorme), blindano il difensore che ha già dimostrato un grande attaccamento al club interista firmando 'quasi in bianco' il rinnovo a maggio fino al 2023, dopo che la stessa Inter aveva già rifiutato offerte nell'ordine dei 60 milioni di euro (e anche superiori). Ora gli uomini mercato nerazzurri fanno un discorso molto chiaro: visti gli ultimi trasferimenti a livello internazionale nel reparto difensivo, con Harry Maguire passato al Manchester United per 87 milioni di euro, Skriniar che viene considerato allo stesso livello se non addirittura superiore non può essere avvicinato a cifre inferiori. Le pretendenti sono avvertite.

