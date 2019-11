MILAN NAPOLI CONVOCATI PIOLI / Il Milan ha diramato la lista dei convocati di Stefano Pioli per la delicata sfida contro il Napoli del grande e mai dimenticato ex Carlo Ancelotti. L'allenatore rossonero dovrà rinunciare agli squalificati Bennacer e Calhanoglu oltre all'infortunato Castillejo. Out anche Ricardo Rodriguez, anche lui per problemi fisici e Fabio Borini, fuori per scelta tecnica.

Presente in lista invece Franck, così come i due giovani

Ecco la lista completa:

Portieri: Reina, Donnarumma A., Donnarumma G.;

Difensori: Caldara, Conti, Calabria, Romagnoli, Duarte, Hernandez, Musacchio, Gabbia;

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Kessie, Krunic, Paqueta, Brescianini;

Attaccanti: Suso, Piatek, Maldini, Leao, Rebic.

