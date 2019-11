TORINO INTER MAZZARRI / Dopo Antonio Conte, è toccato anche a Walter Mazzarri incontrare i giornalisti nella consueta conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia del match in programma domani sera tra Torino e Inter. "Noi dobbiamo tornare ad essere una squadra vera, così possiamo mettere tutti in difficoltà. Nelle ultime gare si è rivista la squadra della passata stagione". Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

La forza dell'Inter: "Sappiamo che squadra è l'inter. Affronteremo una delle squadre più forti del campionato. Se avremo ancora più voglia di prevalere, possiamo mettere in difficoltà i nerazzurri".

Il punto sugli infortunati: "Lyanco, Bonifazi, Laxalt, Iago, Millico, la lista è lunghissima. Dobbiamo capire come stanno Rincon e Baselli.

Fino ad oggi non mi sono mai lamentato, non ci ho mai pensato".

La sfida con Conte: "Ho 8-9 anni più di lui, ha fatto una carriera straordinaria. E' un grande lavoratore come me, io confermo che abbiamo un ottimo rapporto e che ci stimiamo a vicenda. Quando siamo uno di fronte all'altro, cerchiamo di prevalere l'uno sull'altro".

Il passato all'Inter: "Rimpianti? No, non ci penso mai. Quando lavoro in un club, penso solo al mio. Quando studio l'avversario, è per dare più input possibili ai miei ragazzi. Sono tra i più forti del campionato, i numeri parlano chiaro. L'ho preparato con attenzione come faccio con chiunque".

