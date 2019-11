CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI IBRAHIMOVIC /Stefano Pioli in conferenza stampa ha lanciato un messaggio chiaro: "E' un campione". Segno che il tecnico del Milan gradirebbe senz'altro avere a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, svincolato dopo l'esperienza ai Los Angeles Galaxy, può tornare in Serie A con rossoner, Napoli e Bologna sulle sue tracce. Attenzione però al pericolo Tottenham, con Mourinho che sarebbe felice di averlo nuovamente a disposizione dopo le esperienze condivise all'Inter e al Manchester United.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma e Milan, a gennaio occasione Mariano Diaz: le ultime CM.IT

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Maldini risponde No a Raiola

Calciomercato Milan, Galliani approva l'operazione Ibrahimovic

"Il ritorno di Ibrahimovic al Milan? Sono tifoso rossonero e sarebbe romantico rivedere Ibra con quei colori" ha affermato l'ex ad, ora al Monza ai micfrofoni di 'Rai Sport'. Galliani ha però sottolineato come l'operazione Ibrahimovic sarebbe utile per tutto il calcio italiano: "Credo che comunque anche in altre squadre Ibrahimovic arricchirebbe il campionato italiano, così come ha fatto Cristiano Ronaldo".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli tra 'doppia multa', modulo e Milan: le ultime CM.IT

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO Fedele: "Niente minestre riscaldate. Ibra..."

Milan e Napoli, futuro Torreira: l'annuncio dell'agente