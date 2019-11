CALCIOMERCATO FIORENTINA SKHIRI / La Fiorentina è pronta a riprovarci per , centrocampista del Colonia e della nazionale tunisina.

Già cercato in passato , il classe 1995 ha deciso di lasciare ile cercare fortuna in Bundesliga ma le cose non sembrano andare per il verso giusto visto che la sua squadra si trova in penultima posizione. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Fiorentina, Skhiri nel mirino: muro Colonia

Secondo quanto riportato da 'Fussballtransfers', la Fiorentina non ha mai smesso di seguire da vicino lo svliuppo di Skhiri e i contatti tra le parti non sarebbero mai cessati. Il Colonia però non ha alcuna intenzione di liberarsene nella finestra invernale di calciomercato, vista la drammatica posizione occupata in classifica. Qualora però il club tedesco non riesca ad evitare la retrocessine, ecco che la dirigenza viola potrebbe sfruttare l'occasione per portare finalmente a Firenze il giocatore.

