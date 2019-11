CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / "Io in Premier League. Sarebbe facile dire "certo, perché no?". La realtà però è che ho baciato la maglia della Roma e voglio baciarla tante altre volte dopo un gol". Nicolò Zaniolo, recente protagonista anche in nazionale, ha chiuso nuovamente le porte ad un suo possibile addio al club capitolino. Il classe 1999, in una recente intervista, aveva sottolineato la volontà di continuare a giocare per la Roma. Pensiero ribadito anche al 'Daily Mail', che ha parlato con il centrocampista italiano anche di un possibile futuro inglese. Il nome di Zaniolo è stato infatti accostato al Tottenham di Mourinho. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato Roma, Zaniolo: "Amo i tifosi giallorossi"

"In Premier ammiro molto De Bruyne e Rashford. Sono i giocatori che più mi piacciono" aggiunge Zaniolo, che si è poi soffermato sulla situazione Roma e sul paragone con Totti. "Totti è un'icona, una leggenda. Spiegare quanto sia importante per la città è molto difficile.

Ogni paragone con lui è una motivazione in più, che mi spinge a dare il mio meglio ogni giorno. Come è vivere a Roma? Non ho molto tempo di girare per la città. Amo però i tifosi. Sono contentissimo quanto li sento gridare il mio nome".

Calciomercato Roma, Zaniolo: "Passato? Non provo rivalsa"

Nicolò Zaniolo è tornato a parlare anche del proprio passato: "Il mio primo club è stato la Virtus Entella. Ho bellissimi ricordi e ricordo con piacere le mie radici e da dove sono cresciuto". Sulle esperienze nelle giovanili con Fiorentina ed Inter: "Rifiutato? No, preferisco la parola sottovalutato, ma non provo sentimento di vendetta. Può succedere a chiunque nella vita di essere sottostimati, ma ciò non mi fa provare rivalsa".

