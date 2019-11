JUVENTUS CHIELLINI INFORTUNIO / Giorgio Chiellini infiamma i social e torna a far sognare i tifosi della Juventus. Il capitano bianconero, che si è sottoposto ad inizio stagione ad un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro, è tornato a correre sul rettangolo verde di gioco. L'annuncio è stato dato dallo stesso giocatore sui social dove è stato pubblicato un breve video dove il difensore è alle prese con alcuni esercizi aerobici e di corsa.

Nessun contatto con il pallone ma tanto basta per far partire il conto alla rovescia di un suo ritorno in campo. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, Ronaldo out con l'Atalanta: i possibili scenari

Juventus, il ritorno in campo e il rinnovo: il futuro di Chiellini

Per vederlo nuovamente in azione in campo con la maglia della Juventus si dovrà attendere tra febbraio e marzo 2020, come confermato anche dallo stesso Chiellini, ma i segnali sono sicuramente incoraggianti anche in ottica Euro2020. Il difensore bianconero è in scadenza di contratto il prossimo giugno, la pratica rinnovo non dovrebbe essere in discussione ma prima si attenderà il responso del campo. Chiellini ha più volte dichiarato di voler intraprendere a fine carriera la strada da dirigente, la Juventus è pronta a consegnarli una scrivania ma per il momento il capitano pensa solo a tornare in campo e aiutare Sarri nella seconda parte di stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Juventus, ESCLUSIVO Tacchinardi: "Ronaldo non deve giocare sempre. Conte fenomeno"

Juventus, addio Ronaldo: pressing Real, che intreccio con Mbappè e Haaland!