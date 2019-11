INTER INFORTUNI SENSI ASAMOAH / "Siamo in emergenza", ha sentenziato così Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani sera tra Torino e Inter. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno ancora di diverse pedine e quindi non potrà mischiare le carte in vista della sfida decisiva per le sorti del cammino europeo, in programma mercoledì prossimo contro lo Slavia Praga. La sosta per le Nazionali infatti non ha permesso all'ex Chelsea di recuperare Sensi, Asamoah e Gagliardini che rimarrano ai box. Tempi più lunghi per Sanchez e Politano. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Inter, infortunio Sensi: il bollettino medico

Più lungo del previsto l'infortunio che sta tenendo lontano dal rettangolo di verde di gioco quello che è stato per molti il miglior acquisto estivo completato dall'Inter durante l'estate. Uscito per infortunio durante la sfida contro la Juventus, dopo diverse settimane d'assenza Sensi è anche tornato in campo in Champions contro il Borussia, per poi fermarsi nuovamente e saltare la sfida casalinga contro il Verona.

lo ha risparmiato nell'ultimo giro delle convocazioni, lo staff medico nerazzurro però ci va cauto e non è intenzionato nuovamente a rischiare. Anche Conte lo sa bene, dopo aver fatto a meno di lui per diverse settimane. Non a caso Sensi è finito nel mirino del Barcellona.

Inter, da Asamoah a Sanchez: il punto sugli infortunati

Conte ha annunciato in conferenza stampa anche i forfait di Asamoah e Gagliardini. Le loro situazioni, insieme a quella di Sensi, verranno monitorare quotidiniamente dallo staff medico nerazzurro. L'obiettivo è quello di recuperare qualcuno in vista di Praga, anche se al momento non filtra particolare ottimismo. Il rientro di Politano è invece stimato tra due settimane, dopo il brutto colpo rimediato in Champions League contro il Borussia Dormtund. Sanchez invece rientrerà a gennaio, ma potrebbe tornare a disposizione di Conte anche prima come dichiarato dal dottor Volpi. L'unica buona notizia per Conte è il pieno recupero di D'Ambrosio.

