JUVENTUS INTER PRANDELLI SARRI RONALDO BALOTELLI / Lunga intervista a "Tutti convocati" su 'Radio 24' per Cesare Prandelli. L'ex Juventus ha esordito parlando di uno dei temi del momento riguardante la condizione fisica e la gestione da parte di Sarri di Cristiano Ronaldo. L'allenatore sta con il tecnico bianconero: "Sarri ha avuto il coraggio di togliere il più grande giocatore al mondo, dando un segnale allo spogliatoio. È importante il campionissimo ma soprattutto la maglia che indossi, se a fine stagione porti a casa dei trofei è perché c'è un gruppo compatto. Dalla parte del campione ci si sta sempre, ma non possono essere al 100% in ogni partita. Chi non sta coi campioni? Tutti gli allenatori vorrebbero i campioni: ti fanno vincere, però non bisogna andare oltre, non è che comanda il campione. In questo momento Dybala e Higuain offrono maggiori garanzie anche da un punto di vista fisico".

Serie A, dall'Inter di Conte a Balotelli: parla Prandelli

L'ex ct della Nazionale italiana si è poi soffermato sull'Inter di Antonio Conte, sottolineandone i limiti: "Probabilmente nel momento in cui ha affrontato la Juventus Conte ha capito che per arrivare alla fine ha bisogno di una rosa più ampia.

È necessaria una rosa di almeno 16 giocatori titolari veri, a quel punto può competere su tutti i fronti. Adesso sta chiedendo ai giocatori di alzare l'asticella tutte le settimane e con una sana competizione all'interno della squadra ce la può fare".

Un commento, infine, sul caso Balotelli, allontanato dall'allenamento di ieri da Fabio Grosso: "Per Balotelli mi dispiace molto. Però voglio dire: è capitato a tutti gli allenatori di mandare via un giocatore durante gli allenamenti. Dispiace quando un allenatore manda via un giocatore dall'allenamento perché è una sconfitta per tutti: per l'allenatore, per la società per la squadra".

