ATALANTA JUVENTUS ZAPATA / Duvan Zapata alza bandiera bianca. L'attaccante colombiano non ha superato il provino di quest'oggi, dopo le parole rilasciate in conferenza stampa da Gasperini alla vigilia del match, e salterà il match di domani tra Atalanta e Juventus che aprirà la 13a giornata di Serie A. Nel test di questo pomeriggio Zapata è sembrato nuovamente poco sicuro nel calciare, nonostante l’ottimismo filtrato dall'ambiente nei giorni scorsi. Da qui la decisione di Gasperini che non vuole correre il rischio di eventuali ricadute che potrebbero poi tenere lontano per più tempo il proprio bomber.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, altro show di Cristiano Ronaldo: scoppia la reazione dopo il gol

Atalanta-Juventus, Sarri annuncia: "Cristiano Ronaldo è out"

Zapata non sarà l'unico grande assente del match visto che dall'altra parte Sarri dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Juventus, Ronaldo out con l'Atalanta: i possibili scenari

Juventus, ESCLUSIVO Tacchinardi: "Ronaldo non deve giocare sempre. Conte fenomeno"

Juventus, addio Ronaldo: pressing Real, che intreccio con Mbappè e Haaland!