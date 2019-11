CALCIOMERCATO MILAN FEDELE IBRAHIMOVIC DEULOFEU / Inevitabile il tema mercato nell'intervista esclusiva di Calciomercato.it a Furio Fedele. Il giornalista del 'Corriere dello Sport' si è espresso così sul possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic: "Può darti qualche sberla, la sveglia ma serve ben altro. Questa squadra non è certamente da 14esimo posto, Gattuso è arrivato ad un passo dalla Champions League. È arrivato Theo, Leao e tanti giocatori che avrebbero dovuto rinforzare la squadra ma né Pioli né Giampaolo sono riusciti a valorizzarli e renderli utili a questo Milan".

Fedele ha poi 'bocciato' l'altro possibile ritorno di Deulofeu: "Èstata una fiammata, basta minestre riscaldate. L'unica eccezione potrebbe essere Ibrahimovic, anche se bisogna vedere... Il Milan ha bisogno di gente vera, di una struttura forte in campo e soprattutto di un allenatore che ti dia la scarica. La situazione è molto complessa e speriamo che non sia compromessa. Suso? Qualcosa ha fatto ma il Milan resta aggrappato a Donnarumma, senza le sue parate sarebbe in zona retrocessione".

