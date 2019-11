SERIE A PROGRAMMAZIONE OFFERTA DAZN / La 13esima giornata di Serie A su DAZN si apre domani sera, sabato 23 settembre, alle 20:45 con il match Torino-Inter. Sarà una grande classica del calcio italiano, una sfida delicata per entrambe raccontata nel pre e post da Diletta Leotta e Dejan Stankovic.

Domenica 24 novembre, invece, l'appuntamento su DAZN sarà doppio: alle 12:30 la gara del Dall'Ara Bologna-Parma. A seguire, alle ore 15:00, appuntamento al Bentegodi per l'incontro Verona-Fiorentina. La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del tredicesimo turno della Serie BKT, dall'anticipo Pescara-Cremonese al posticipo Chievo-Entella.

Nel weekend, su DAZN, si potranno pure vedere le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, EFL Championship, CSL e J1 League.

Spiccano, stasera alle 20,45, e, di scena domani alle 21:00. Da non perdere, poi, l'attesissima finale didi sabato 23 alle 21:00, che per la prima volta nella storia si gioca a partita unica. Si sfideranno ildie gli argentini del

OFFERTA DAZN - Saranno un Black Friday e un Cyber Monday da non perdere per gli appassionati di sport. Da venerdì 22 novembre a domenica 8 dicembre, infatti, DAZN offre la possibilità di acquistare, solo nei negozi Unieuro, 6 mesi di accesso alla piattaforma di streaming sportiva live e on demand a €39,99 (invece che €59,99). Ma non è finita qui. Fino al 31 dicembre 2019, da Esselunga, acquistando una tessera prepagata DAZN da 3 mesi (€29,99), 6 mesi (€59,99) o 12 mesi (€99,99), si otterranno rispettivamente 100, 300 e 500 punti fragola che verranno caricati sulla propria carta Fìdaty.

