MILAN FEDELE FURIO IBRA / Giornata di vigilia per il Milan di Pioli, che domani ritorna in campo contro il Napoli. Per analizzare il momento complicato della squadra rossonera, Calciomercato.it, ha intervistato il giornalista del 'Corriere dello Sport', Furio Fedele: "Giampaolo è stato esonerato alla settima giornata dopo una media punti di 1,28 - ammette ai nostri microfoni - Pioli dopo 5 giornate ha 0,80 di media: Boskov diceva che i numeri non dicono mai le bugie... l'effetto Pioli non si è ancora visto e il bel gioco dura davvero poco e la classifica è sempre più deficitaria con una squadra che non ha ancora un'identità, è un Milan a 4 punti dalla zona retrocessione. Il Napoli sta anche peggio, con una situazione ambientale complicata, è molto distante dalla classifica.

Il pareggio ovviamente non serve a nessuno, è una partita da dentro fuori, con situazioni abbastanza negative e problemi collaterali abbastanza negative".

Milan, dall'oggetto misterioso Rebic a Suso: l'analisi di Fedele

Il giornalista si è poi espresso così su Rebic: "Pioli si presentò dicendo che l'aveva allenato alla Fiorentina e aggiungendo che adesso è molto più dentro alla squadra e al gioco ma mi sembra che sia l'unico a non aver mai giocato dal primo minuto. È un oggetto non ancora identificato, non mi sembra che stia benissimo a livello fisico. La cosa drammatica e un po' tragicomica è che André Silva sta facendo bene all'Eintracht... Ruolo sbagliato? Dipende, nel calcio moderno non si può parlare di ruolo fisso - a parte Suso che ha un bilocale sulla destra - ma la realtà è che c'è qualcosa che non funziona e che non funziona da tempo. L'unico vero grande attaccante, a parte Bacca, è stato Menez che con Inzaghi segnò 16 gol da falso nove."

