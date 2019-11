CALCIOMERCATO ATALANTA ALITI / L'Atalanta è a caccia di rinforzi per il futuro. Osservatori bergamaschi che in questi giorni di match per le nazionali sono stati in missione in giro per l'Europa per seguire i profili ritenuti più interessanti. Dalle relazioni ricevute dal tecnico Gasperini, emerge il nome di un giocatore che potrebbe fare al caso dei nerazzurri per la difesa. Resta aggiornato su tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Calciomercato Atalanta, piace il kosovaro Aliti

Secondo la testata albanese 'Indeksonline', un osservatore del club ha monitorato da vicino le prestazioni di Fidan Aliti.

Si tratta di un difensore centrale di 26 anni, che gioca in Svezia nele che sarebbe stato seguito durante la sfida delle qualificazioni europee a Plzen tra. Aliti si è trasferito a febbraio nel campionato svedese dalloe ha messo a segno 2 reti in 27 presenze totali. Può essere lui il nome nuovo per la retroguardia bergamasca.

