Calciomercato Milan e Roma, annuncio di Marco Silva sul futuro di Kean

CALCIOMERCATO MILAN ROMA KEAN EVERTON / Tra i nomi 'caldi' in vista della sessione invernale di calciomercato c'è anche quello di Moise Kean. L'attaccante classe 2000 è reduce da una pessima prima parte di stagione con la nuova maglia dell'Everton, al punto che negli ultimi giorni si è già parlato di un suo possibile ritorno in Italia, con Milan e Roma su tutte.

A fare chiarezza sul futuro dell'ex Juventus è stato direttamente l'allenatore dei 'Toffees', intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il

Calciomercato Milan e Roma, futuro Kean: Marco Silva fa chiarezza

Il tecnico portoghese ha allontanato le ultime voci di calciomercato: "Parliamo di un giocatore di grande talento e qualità, che ha tutto il supporto di cui ha bisogno. Ho parlato con lui e abbiamo chiarito, non ha bisogno di nient'altro. Ha il supporto mio, del club, dei suoi compagni e si sta adattando. Giocatori con più esperienza come Fabinho sono arrivati in Premier League e non hanno giocato per sei mesi. Il suo presente e il suo futuro sono qui con noi, su questo non c'è alcun dubbio". Si raffredda dunque la pista del ritorno in Serie A per Moise Kean. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.

