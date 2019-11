CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Pioli in modo sibillino (ma non troppo) ha 'aperto' le porte all'arrivo, anzi al ritorno di Zlatan Ibrahimovic. "Al mercato non dobbiamo pensarci adesso, dobbiamo essere concentrati al 200% sulla partita di domani - le parole del tecnico del Milan alla vigilia della delicata sfida col Napoli - Il pubblico ci sosterrà e non dobbiamo deluderlo. Mi confronto di continuo con la società, Ibrahimovic è sicuramente ma io devo pensare al campo". Resta aggiornato su tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, assalto a Ibrahimovic: i dettagli dell'offerta

Non sono chiacchiere, il Milan fa sul serio per Ibrahimovic. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per adesso i rossoneri sono vantaggio su tutti per il 38enne fresco di addio ai Los Angeles.

La proposta d'ingaggio formulata al suo agente Minoè di 9,5 milioni di euro per un contratto di 18 mesi, ovvero fino al giugno 2021.

Calciomercato Milan, Bologna defilato per Ibrahimovic. Ma occhio a Mourinho!

Si parla da tempo anche dell'interesse del Bologna per Ibrahimovic. Al momento, però, il club di Saputo sembra più defilato. "Trattativa per Ibra? E' un rapporto che riguarda Mihajlovic e il giocatore - ha detto a riguardo il Ds rossoblu Sabatini nel corso del suo intervento al Social Football Summit - la società è in una fase di attesa. Se ci sarà l'occasione faremo le nostre mosse". Il 'pericolo' per il Milan potrebbe essere altresì rappresentato dal Tottenham di José Mourinho, Lo 'Special One', appena approdato sulla panchina degli 'Spurs' al posto dell'esonerato Pochettino, ha uno splendido rapporto con Zlatan, costruito prima all'Inter e poi al Manchester United.

