INTER CONTE / Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Torino-Inter, Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha risposto anche a una domanda sulla lettera di minacce indirizzata a lui.

Ecco che cosa ha dichiarato l'allenatore pugliese in merito: "Come ho detto spesso anche in passato, dobbiamo trasmettere valori positivi a chi ci segue. Penso che non si debba dare molto spazio ad eventi del genere, il rischio è di far passare messaggi negativi. Per cui meno se ne parla e meglio è. C'è chi sta facendo il suo lavoro per capire come sono andate le cose, mi hanno assicurato che mi terranno aggiornato e mi faranno sapere".