ATALANTA JUVENTUS CONFERENZA GASPERINI / Vigilia di Atalanta-Juventus con i dubbi Muriel e Zapata in casa nerazzurra. Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha parlato delle condizioni dei due attaccanti: "Zapata ha lavorato bene, lui ha ancora qualche timore. Deve essere molto convinto, non deve avere troppi pensieri. Meglio un asino sano che un cavallo zoppo. L'asino non è Muriel (ride, ndr), ma il detto vale. Su Muriel c'è l'incertezza che dicevo prima, non mi è sembrato in buonissime condizioni. Ma deve recuperare, non ha giocato molto. Valuteremo oggi pomeriggio". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In generale sulla condizione della squadra: "La conta è fatta, dalle Nazionali sono tornati tutti bene forse Kjaer ha giocato di più.

Abbiamo fatto un buon lavoro con chi è rimasto, ma le Nazionali sono un peso per tutti. Non è una situazione che ci piace, però quando si riparte c'è sempre un po' di incertezza. Le certezze sono chesono fuori, per Muriel e Zapata vediamo oggi". Infine, Gasperini mette in guardia i suoi: "Abbiamo alzato il livello, ma anche la Juve si è rinforzata. Forse è ancora più forte, ha messo giocatori a centrocampo. Non va confusa la diversità, però abbiamo fatto un passo avanti".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Atalanta-Juventus, Sarri in conferenza stampa: "Ronaldo non ci sarà. Ecco come stanno gli infortunati"

Probabili Formazioni Serie A: la tredicesima giornata di campionato