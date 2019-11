BRESCIA BALOTELLI GROSSO CELLINO / Caso Balotelli, interviene il presidente Massimo Cellino. Il patron del Brescia ha minimizzato così l'episodio dell'allontanamento dell'attaccante da parte di Fabio Grosso nell'allenamento di ieri: "Non ero al campo, ma Grosso non mi ha chiamato quindi credo che non sia nulla di grave. In ogni caso dopo i fatti di Verona Mario non ha più sorriso".

Cellino ha dunque spiegato il brutto periodo che sta attraversando l'attaccante, reduce appunto dal grave episodio di Verona, dove è stato vittima di insulti e "bu" razzisti. Toccherà ora ai diretti interessati cercare di ricucire lo strappo. Magari già a partire dalla trasferta di Roma sul campo dei giallorossi.

