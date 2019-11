SASSUOLO SQUINZI / A 50 giorni dalla morte del marito, Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, si è spenta ieri sera a Milano Adriana Spazzoli. La moglie dell'ex numero uno di Confindustria era malata da tempo e dopo la scomparsa di Squinzi le sue condizioni erano peggiorate rapidamente.

La donna aveva 71 anni, lascia i figli Marco e Veronica, impegnati nell'azienda di famiglia, la, che su Twitter ha inviato un messaggio di cordoglio: "La dottoressa Adriana Spazzoli è tornata al fianco del dottor Giorgio Squinzi. Non smetteremo di "pedalare" anche per lei, che insieme al marito ha guidato Mapei SpA e ognuno di noi con carisma, competenza, rigore, passione e umanità. Che riposino in pace, insieme".