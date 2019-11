Bologna, trapianto di midollo per Mihajlovic: il comunicato Ufficiale

BOLOGNA MIHAJLOVIC TRAPIANTO - Sinisa Mihajlovic sta meglio. Lo dimostra il fatto che è tornato al centro sportivo di Casteldebole, non ancora per guidare l'allenamento, ma quantomeno per rivedere e parlare con i suoi giocatori. Meteo permettendo, ci sono speranze di vedere il tecnico serbo domani sulla panchina del Bologna nel derby emiliano del lunch match contro il Parma.

Intanto il club felsineo ha reso noto che a fine ottobre lo stesso Mihajlovic si è sottoposto ad un trapianto di midollo osseo: è andato bene e oggi è uscito dall'ospedale. Ecco il comunicato ufficiale:

"Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall'Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare lo scorso 29 ottobre. Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti".