JUVENTUS CECCHI CRISTIANO RONALDO/ Cristiano Ronaldo non sta attraversando un grandissimo periodo con la maglia della Juventus di Maurizio Sarri. Il campione ex Real Madrid e Manchester United, mentre con la casacca del Portogallo continua a stupire e ad infrangere ogni record, sta faticando nella sua seconda stagione in bianconero. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

In merito a CR7 ha parlato anche Stefano Cecchi, giornalista e scrittore, che ha detto la sua, come al solito, senza filtri ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Difficile esprimersi su Cristiano, ma comunque è una situazione abbastanza strana. In Portogallo si ha la sensazione che lui sia il re al di sopra di ogni legge, cosa che alla Juventus non potrà mai essere".

Cecchi ha poi aggiunto: "Di certo quando hai un giocatore di questo calibro non puoi trattarlo come uno qualunque, devi prestargli un differente tipo di attenzione. Le regole dello spogliatoio però, non vanno infrante di fronte a tutti, potresti evidenziare una debolezza".

