CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI TORREIRA ARSENAL / Sfida delicata, domani sera, a San Siro tra Milan e Napoli. Rossoneri e azzurri stanno vivendo un momento piuttosto complicato in campionato, Pioli e Ancelotti cercano il rilancio ma al tempo stesso rischiano molto. Il duello tra le due squadre può riproporsi, su vari fronti, in sede di mercato. Il Diavolo e i partenopei sono infatti fortemente interessati non solo a Zlatan Ibrahimovic, ma anche a Lucas Torreira.

Calciomercato Milan e Napoli, colpo Torreira: la replica dell'Arsenal

Dopo le dichiarazioni su Torreira di una settimana fa, l'agente del centrocampista dell'Arsenal torna a parlare, ai microfoni del 'Sun', per fare chiarezza sul suo assistito. Di recente, il giocatore è rimasto poco soddisfatto dalla modalità di utilizzo, con un nuovo ruolo disegnato per lui da Emery che non si è rivelato l'ideale. "Non è a suo agio - ha spiegato Pablo Bentancur - Il cambio di ruolo lo ha danneggiato, speriamo che le cose possano cambiare. Ma non abbiamo problemi con l'Arsenal, per loro solo ringraziamenti. Non ho mai parlato con alcun club di un trasferimento.

Abbiamo parlato con il general manager dei Gunners e ci ha detto che Torreira, per loro, non è in vendita". Chiusura piuttosto netta, dunque, al ritorno in Italia dell'ex giocatore di

Calciomercato Milan, i nomi per il centrocampo

I rossoneri sono impegnati a fondo, in ogni caso, per la ricerca di un centrocampista. Milan che pensa al colpo a parametro zero Aranguiz, il cileno non è l'unico nel mirino del club. Altri nomi sono quelli di Matic e Xhaka, la mediana va rinforzata per provare la risalita. Stesso discorso che può riguardare il Napoli, con Allan che può lasciare, destinazione Inter. Scenari tutti da definire in casa azzurra, il mercato di gennaio può riservare delle sorprese.

